В Мурманской области женщину не пустили на работу без прививки о гриппа

Женщина отказалась делать прививку от гриппа и оказалась без работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За отказ от прививки руководство МУП «Водоканал-Ревда» отстранило от работы сотрудницу. Женщина в поисках правды обратилась в прокуратуру Ловозерского района Мурманской области.

Она рассказала, что работает аппаратчиком химводоочистки насосной станции. После того, как женщина отказалась делать профилактическую прививку, ее отстранили от работы.

Проверка подтвердила эту информацию. На предприятия был выпущен приказ, по которому работников насосной станции, персонал участка аварийно-восстановительных работ и транспортного участка обязали пройти вакцинацию от гриппа.

– Профилактическая вакцинация является обязательной только для граждан, чьи работы связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень определен постановлением правительства Российской Федерации. Функция аппаратчика химводоочистки насосной станции, как и всего персонала насосной станции, участка аварийно-восстановительных работ и транспортного участка предприятия не связана с выполнением таких работ, а значит, гражданин вправе отказаться от профилактических прививок, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После вмешательства прокуроров приказ об отстранении женщины из-за отказа сделать прививку отменили, признав его не законным.

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