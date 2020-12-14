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Общество

В Мурманской области в декабре обнаружились дома, где люди живут без отопления

Сейчас по каждой холодной точке разбираются отдельно
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Сразу из нескольких городов губернатору поступили жалобы на остывшие батареи.

Сразу из нескольких городов губернатору поступили жалобы на остывшие батареи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе декабрь месяц, а в некоторых домах северян - заполярное лето. Не в том смысле, что тепло. Просто холодно, сыро и отопления нет.

Сразу из нескольких городов губернатору Мурманской области Андрею Чибису поступили жалобы на остывшие батареи. По каждой точке глава региона поручил разобраться предметно.

- В доме №28 на улице Папанин было выявлено незаконное изменение диаметра стояков отопления, поэтому в квартире 3 - у соседей тех, кто проводил работы - зафиксировали недостаточный температурный режим. Управляющая попробовала поменять радиаторы отопления, но ни к чему хорошему это не привело. Договорили с собственником, что приведет все в порядок, - сообщил об итогах проверок министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

В доме №15 на улице Книповича в апреле этого года был выбракован бойлер, заменят его в начале 2021 года. А жильцы дома .№ 70/2 на проспекте Металлургов в Мончегорске мерзнут из-за последствий капитального ремонта системы отопления. В пятницу, 11 декабря, случилась авария, ее устранили, но, как уточнил министр, видимо, стояк не перезапустился.

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