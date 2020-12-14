Жители Мурманска просят сделать пандус на лестнице, ведущей к памятнику Николаю Чудотворцу

Северяне просят решить проблему. Фото: группа "Мурманск"

Мурманск, конечно, не Североморск, где лестницы-трапы встречаются на каждом шагу, однако в областном центре их тоже выше крыши. Некоторые из них настолько длинные, что волей-неволей на полпути остановишься, чтобы перевести дух.

А вот северянам с маленькими детьми в колясках и людям с инвалидностью по этим трапам не всегда удается подняться, так как пандусы предусмотрены не везде. Одна из таких больших лестниц расположена в центре Мурманска, на улице Воровского, и ведет к памятнику Николаю Чудотворцу, откуда открывается отличный вид на город. Вопросом озаботились местные жители.

- Решите, пожалуйста, проблему с пандусом. Жильцы домов на улице Буркова, молодые мамы и папы не могут ни подняться, ни спуститься в центр с колясками. Могу собрать подписи с жильцов! - написал северянин Сергей Дорофеев в паблике "Мурманск".

Некоторые мужчину поддержали в его инициативе, а другие выступили против.

- Как вы себе представляете спускаться с коляской с такой высоты! Одно неловкое движение, и не дай Бог эта коляска выскочит из рук, беда будет... Не остановить и не поймать. Не ленитесь, уважаемые родители, ходите безопасными маршрутами, - поделилась мнением Галина Фефелова.

Северяне считают, что лучше обойти лестницу, а властям нужно проинформировать людей, где это удобнее сделать и поставить указатели.

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