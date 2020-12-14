В 2021 году из Мурманска в Белоруссию могут снова запустить поезд

Будут сохранены основные маршруты направлений по России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за пандемии еще с начала весны поезда из Мурманска в Минск перестали курсировать. С тех пор попасть в Белоруссию по железной дороге не представлялось возможным, однако в следующем году международное пассажирское сообщение может быть возобновлено.

- При условии возобновления международных пассажирских перевозок новым графиком предусмотрено курсирование 53 пар поездов, из которых 30 пар формирования Белорусской железной дороги с сохранением основных маршрутных направлений: до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Минеральных Вод, Анапы, Архангельска, Вильнюса, Киева, Варшавы, Праги, Одессы, Мурманска, Казани, Екатеринбурга и других городов, - сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

О коронавирусе тоже не забывают. В пассажирских поездах проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Подвижной состав обеспечен дозаторами с антисептиками для обработки рук.

График движения поездов на дорогах стран Содружества независимых государств и Балтии на 2020/2021 года начнет действовать с 13 декабря этого года.

Напомним: между Мурманском и Минском может также появиться прямое авиасообщение.

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