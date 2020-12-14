В Оленегорске жители дома вызвали полицию из-за шума на лестничной площадке и помогли задержать убийцу

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Оленегорске ссора, начавшаяся из-за ревности, закончилась убийством.

Вечером 29 ноября года 40-летний мужчина на лестничной площадке одного из домов на улице Парковой в Оленегорске выяснял отношения со своей сожительницей 1965 года рождения. Пара ссорилась из-за того, что северянин ревновал любимую. В какой-то момент мужчина взял раскладной нож и несколько ударил им женщину, в том числе и по голове. Через некоторое время она умерла от кровопотери и тяжелых травм прямо на лестничной площадке.

– Соседи, услышав шум на лестничной площадке, вызвали полицию. Прибывший наряд обнаружил тело женщины и задержал мужчину, – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей и дает признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

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