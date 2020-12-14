В Мурманске можно сдать ненужную одежду и подарить детям радость

Цель мероприятия - снизить нерациональное потребление.

Мурманское региональное отделение российского Красного Креста в преддверии праздников проводит новогодний благотворительный своп, цель которого - снизить нерациональное потребление и подарить радость детям. Вместо того, чтобы выкинуть вещь, которая больше не радует, вы можете передать ее следующему владельцу.

- Благотворительный новогодний своп - новая возможность для вас поддержать нашу деятельность и подарить вещам вторую жизнь. Правила просты: для тех, кто хочет приобрести вещь, в нашей группе "ВКонтакте" и в Instagram появились альбомы с товарами, которые вы можете приобрести за пожертвование. Для тех, кто хочет передать вещи на своп - напишите об этом Кате, она подскажет что делать. Одежда, обувь, аксессуары должны быть в хорошем состоянии, без дыр и пятен, без поломок, - сообщили организаторы.

Все вырученные средства отправятся в копилку Красного Креста, на них будут куплены новогодние подарки детям из малоимущих семей.

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