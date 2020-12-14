Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 декабря 2020 года составило 553 человека

Коронавирус забрал еще три жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что прирост больных коронавирусом в Мурманской области стабилизировался и уже не превышает 290 человек за сутки, каждодневные смерти от опасной инфекции все равно никуда не делись.

Согласно последней информации от оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе скончались от ковида три человека. Всего насчитывается 555 летальных исходов. Напомним: рекорд был зафиксирован 7 и 14 ноября, когда умерли сразу по 9 человек за день.

Всего диагноз "СOVID-19" с начала пандемии поставили 31421 жителю Заполярья. 283 новых случая было выявлено за последние 24 часа.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, 90% заболевших COVID-19 в регионе выздоровели, по данным на 14 декабря, это 28663 человека. 268 пациентов поправились за сутки. Более 48 тысяч северян получили бесплатные противовирусные лекарства.

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