В Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом

Волонтеры помогут медработникам и будут сидеть с их детьми, чтобы люди в белых халатах не разрывались между домом и работой.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманской области вышли на плато по коронавирусу, но это не значит, что заболеваемость снизилась, она просто перестала расти. Каждый день в регионе выявляют свыше 280 новых зараженных, более двух тысяч человек находятся на лечении. На систему здравоохранения идет колоссальная нагрузка, яркий пример, как тяжело может быть, - Кандалакшская центральная районная больница.
Наши медработники, кажется, уже совсем забыли, что такое отдых, а членов семьи видят урывками. Людям в белых халатах стараются помочь всеми способами, и помощь волонтеров в этом плане бесценна.
Они доставляют медработникам горячие обеды, за них делают звонки больным, развозят их по пациентам. А теперь появилась новая услуга.
- Волонтеры подключаются к акции "Волонтеры - детям медиков": будут сидеть с детьми тех, борется с коронавирусом. Такая помощь очень нужна, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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