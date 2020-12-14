Министр здравоохранения Мурманской области: "90% заболевших коронавирусом в регионе выздоровели"

Дмитрий Панычев назвал ситуацию с коронавирусом в Мурманской области контролируемой. Фото: правительство Мурманской области

- Ситуация в целом под контролем, - так описал положение с коронавирусом на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По его словам, 90% заболевших COVID-19 в регионе выздоровели, по данным на 14 декабря, это 28395 человек. Уже более 48 тысяч пациентов получили бесплатные противовирусные лекарства.

- Всего в подведомственных медицинских учреждениях развернуто 1519 ковидных коек, в том числе 793 с кислородом и 126 с ИВЛ. Из их числа свободно 25%. С ковидными пациентами работает 17 патронажных бригад и 24 бригады скорой медицинской помощи. 719 человек в данный момент находятся на обсервации и 5354 - на самоизоляции, - уточнил профильный министр.

В медучреждениях Заполярья созданы пятикратные запасы разовых доз лекарств для зараженных коронавирусом и средств индивидуальной защиты. С начала пандемии сделано уже более 655 тысяч тестов на COVID-19. С 24 ноября в Мурманской области результат исследования можно получить по СМС, теперь их рассылают не только лаборатории при минздраве, но и при ФМБА и частные. За три недели результаты тестов прямо в телефон получили уже 22 тысячи человек.

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