Пожар под Туломой: горит загородный дом

Дом объяло пламенем вечером 13 декабря. Фото: скриншот

Еще один пожар произошел в Мурманской области за сутки. Вечером 13 декабря вспыхнул ярким пламенем загородный дом неподалеку от Туломы.

- На 28-ом километре по Туломской дороге горит дом. По словам соседей, владелец сдавал его посуточно в аренду. Как раз утром жильцы съехали. Причина возгорания не известна, но дом уже к сожалению не спасти, соседи поздно заметили возгорание, - сообщили очевидцы произошедшего в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

На место происшествия прибыли пожарные, которые занимаются ликвидацией ЧП. Сложно представить, какие убытки потерпели хозяева-погорельцы...

Напомним: на мурманской судоверфи горело рыболовецкое судно "Вега". Возгорание произошло в машинном отделении. А 8 декабря случился пожар на десантном корабле "Митрофан Москаленко" в Полярном. На месте происшествия работали 25 человек.

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