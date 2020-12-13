Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 31 тысячу человек

Коронавирус не отступает. Фото: правительство МО

Мурманская область продолжает идти по протоптанной дорожке. Прошло четыре дня, и мы вновь достигли новой психологической планки по коронавирусу. Согласно последним данным от оперативного штаба, количество заболевших ковидом с начала пандемии достигло 31 тысячи. Напомним: 30 тысяч было достигнуто 9 декабря, а 29 тысяч - 6 декабря.

За минувшие сутки диагноз "COVID-19" поставили 281 жителю Мурманской области. Всего с марта этого года заразились 31138 человек. Лидерами в этом плане являются Мурманск (+119, всего 15416), Североморск (+17, всего 3171) и Белокаменка (2360).

Тем не менее, по словам губернатора Андрея Чибиса, регион вышел на плато. Это позволило открыть кинотеатры и возобновить работу горнолыжных склонов.

Опасную инфекцию смогли победить 28395 пациентов, из них 280 поправились за минувший день. Число летальных исходов - 550.

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