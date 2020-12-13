Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 31 тысячу человек

Коронавирус не отступает. Фото: правительство МО
Мурманская область продолжает идти по протоптанной дорожке. Прошло четыре дня, и мы вновь достигли новой психологической планки по коронавирусу. Согласно последним данным от оперативного штаба, количество заболевших ковидом с начала пандемии достигло 31 тысячи. Напомним: 30 тысяч было достигнуто 9 декабря, а 29 тысяч - 6 декабря.
За минувшие сутки диагноз "COVID-19" поставили 281 жителю Мурманской области. Всего с марта этого года заразились 31138 человек. Лидерами в этом плане являются Мурманск (+119, всего 15416), Североморск (+17, всего 3171) и Белокаменка (2360).
Тем не менее, по словам губернатора Андрея Чибиса, регион вышел на плато. Это позволило открыть кинотеатры и возобновить работу горнолыжных склонов.
Опасную инфекцию смогли победить 28395 пациентов, из них 280 поправились за минувший день. Число летальных исходов - 550.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом: губернатор Мурманской области рассказал, разрешат ли в регионе дискотеки. Андрей Чибис ответил на волнующий северян вопрос (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru