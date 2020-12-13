Серьезное ДТП на трассе Р-21 "Кола": в водоем опрокинулся грузовик

Грузовик свалился в воду. Фото: Северо-западный РПСО

13 декабря на автодороге Р-21 "Кола" произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Машина завалилась на бок и упала в воду. Для ликвидации последствий аварии выезжали спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- Утром очевидец сообщил, что на 1403 километре ФАД Р-21 "Кола" в водоеме видит грузовой автомобиль с включенными габаритами. Прибывшие спасатели обнаружили в указанном месте машину с полуприцепом, которая находилась в кювете и была частично погружена в водоем. Было произведено отключение АКБ. С использованием гидрокостюмов проведен поиск предполагаемых пострадавших. Пострадавшие не обнаружены, - сообщили в официальной группе Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как рассказала "КП" инспектор по особым поручением УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, подробности об аварии уточняются.

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