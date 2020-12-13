Ситуация с коронавирусом: губернатор Мурманской области рассказал, разрешат ли в регионе дискотеки

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Так как ситуация с коронавирусом в Мурманской области более-менее стабилизировалась и мы вышли "на плато", в регионе сняли некоторые ограничения. Например, с 17 декабря открываются кинотеатры и областная филармония, а также возобновляют работу горнолыжные склоны. Но северян интересуют и другие развлечения.

Так, на прямой линии с губернатором Андреем Чибисом в эфире телеканала "Россия 24" у главы региона спросили, будут ли в скором времени разрешены дискотеки в клубах и откроются ли детские развлекательные парки.

- По понятным причинам дискотеки пока открыты быть не могут, как и детские парки развлечений. Нельзя допускать перемешивания детей и подростков в одном закрытом пространстве, - подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним: рестораны и кафе в новогодние праздники будут работать. Правда, все также до 23.00.

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