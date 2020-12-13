Губернатор Андрей Чибис: «Никто «Тулому» закрыть не даст»

Проблемы в совхозе оказалось выше крыши. Фото: правительство Мурманской области

Сотрудники старейшего в регионе сельскохозяйственного предприятия "Тулома" снова бьют тревогу. Напомним: в начале этого года организацию с полуголодными коровами стали реанимировать - назначили нового директора, выделили субсидию. Но дело лишь ненадолго пошло в гору.

В декабре на имя депутата Мурманской областной думы Александра Макаревича пришло обращение от коллектива предприятия с просьбой уберечь "Тулому" от развала. По словам работников надои снова снизились, коров кормить нечем, зарплату задерживают, опытных специалистов увольняют на раз-два, а директор совхоза практически не появляется на предприятии.

Проблема дошла и до главы региона. На прямой линии в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что предприятие будем жить.

- Мы поддерживаем "Тулому". В этом году предприятие не только удержалось на плаву, но и показывает рост объема продаж и выпуска продукции, несмотря на все сложности. Никто не даст закрыть закрыть "Тулому", так как это крупнейший работодатель поселка и продукция у них хорошая. Будем рассматривать варианты дальнейшего развития, - отметил глава региона.

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