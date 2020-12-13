В Мурманске произошел пожар на рыболовецком судне "Вега"

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Очередное судно загорелось 13 декабря в областном центре. Пожар произошел в машинном отделении рыболовецкого судна "Вега", находящегося на причале мурманской судоверфи. На место происшествия выехали оперативные службы.

- По прибытию первых подразделений был объявлен ранг пожара 1 БИС, со стороны машинного отделения шел дым. В 12.30 отбой 1 БИС. Пострадавших нет. Три человека эвакуированы. В 12.47 - локализация и ликвидация открытого горения. Пожар произошел на площади 25 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

По факту возгорания на судне мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. - На место происшествия незамедлительно выехал мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, - сообщили в ведомстве.

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