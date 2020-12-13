Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 декабря 2020 года составило 550 человек

Коронавирус унес жизни еще нескольких человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус никак не хочет уходить из Мурманской области и все набирает обороты. Согласно последним данным от оперативного штаба, за минувший день в регионе скончались от опасной инфекции еще пять человек. Всего насчитывается 550 летальных исходов. Напомним: последний раз обходилось без смертей от ковида 30 ноября.

С начала пандемии диагноз "СOVID-19" поставили 31138 жителям Заполярья. За сутки выявлен 281 новый случай заражения. Лидирует по числу инфицированных Мурманск, на втором месте Североморск, и замыкает тройку Белокаменка.

Выздоровели 28395 пациентов, из них 280 поправились за последние 24 часа.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, регион вышел "на плато", так как заболеваемость ковидом стабилизировалась. Благодаря этому кинотеатры и горнолыжные склоны возобновили свою работу. Тем не менее, были введены и некоторые ограничения.

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