Полпред президента Александр Гуцан оценил "Безопасный город" в Мурманске

Единая система безопасности охватывает все сферы жизнедеятельности. Фото: правительство МО

Работа по аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город» в Мурманской области получила одобрение от полпреда президента Александра Гуцана. Он провел Совет при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На нем участники обсудили результаты реализации мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программных комплексов «Безопасный город». Одним из участников встречи стал глава Мурманской области Андрей Чибис.

Единая система безопасности, которой и является АПК «Безопасный город», охватывает все сферы жизнедеятельности. Она призвана обеспечить комплексное и оперативное реагирование на возникающие угрозы. В первую очередь, на муниципальном уровне. О том, как проект реализуется в Мурманской области, собравшимся сообщил глава региона.

– Мы синхронизировали нашу работу по АПК «Безопасный город» вместе с большим проектом по «Умному региону». Сегодня у нас уже подготовлена региональная интеграционная платформа, достраиваются соответствующие датчики на объектах ЖКХ, которые позволяют быстро реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации, – отметил Андрей Чибис. – Также мы внимательно наблюдаем за работой интеллектуальных систем транспорта, формируем свою систему видеонаблюдения с видеоаналитикой в самых важных точках.

На территории региона работают порядка 1000 камер. Еще 600 установят и запустят в работу в ближайшие месяцы. Планируется, что до конца 2021 года будет установлено не менее 5000 камер. Выслушав доклад, Александр Гуцан положительно отметил работу по АПК «Безопасный город» в Мурманской области. Отметим, что она ведется в соответствии с планами и находится в активной фазе реализации.

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