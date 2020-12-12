В Имандре Mitsubishi Pajero поиграло в подлодку

Мужчина хотел сократить дорогу через озеро, но утопил машину. Фото: hibinform.ru

В Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды и МЧС России не зря предупреждают, что лед на водоемах Кольского полуострова еще не встал и не выдерживает даже веса человека. Не все прислушиваются к этим советам и пожинают плоды.

- Около часа назад все экстренные службы Апатитов — пожарные расчёты, полицейские, медики скорой помощи и спасатели муниципальной ПАСС — примчались на срочный вызов в поселок Тик-Губа. Там в тридцати метрах от берега в озере Имандра затонул Mitsubishi Pajero, - написал 12 декабря сайт "ХибИнформБюро".

Водитель недешевой иномарки рассказал, как же попал в беду. Оказалось, что он хотел переставить машину от одного гаража к другому. Но выбрал дорогу не по суши, а по льду озера, решив, что так будет быстрее. А потом наблюдал, как Mitsubishi проваливается в воду. К счастью, мужчина смог выбраться из салона.

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