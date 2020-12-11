12 лет с момента трагедии на Расвумчоррском роднике в Кировске: во время взрыва погибли 12 горняков

12 горняков погибли из-за взрыва в подземке. Фото: администрация Кировска

В Мурманской области вспоминают трагедию, произошедшую в 2008 году в подземке Расвучоррского рудника. Памятные траурные мероприятия прошли на Аллее славы. Почтить память молодых мужчин, погибших 12 лет назад, пришли их родные и близкие, друзья и коллеги.

11 января 2008 года в результате самопроизвольного взрыва погибли 12 молодых горняков: Павел Семенов, Александр Власов, Вячеслав Соловьева, Антон Мандров, Роман Викторович Иванов, Роман Владимирович Иванов, Даниил Соломатин, Дмитрий Черняев, Николай Исаков, Виталий Лукашанец, Александр Кретовский и Максим Лебедев. Самому старшему из погибших было 37 лет, самым младшим по 20. Еще шесть человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести.

По факту произошедшего на Расвумчоррском руднике возбудили уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела провели 79 экспертиз. Удалось восстановить картину событий: причиной взрыва явилась электрическая дуга, причем напряжение было подано извне при помощи медного провода. Ток шел от внешнего источника. Провод упал на металлическую сетку, которая служит фильтром для взрывчатых веществ. Экспертом установлено, что разрыв на ней является именно прогаром.

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