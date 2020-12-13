Сдать макулатуру и пластик в Мурманске: адреса, телефоны, правила сбора

В этот раз прием отходов будет особенным. Фото: unsplash.com

Этой осенью в Мурманске возобновился сбор макулатуры и другого вторсырья от экоорганизации «Природа и Молодежь». В этот раз прием отходов состоится 19 и 20 декабря, но будет особенным.

- Перед Новым годом мы решили сделать доброе дело и провести благотворительный сбор вторсырья в пользу организации «Улица», которая помогают людям, оказавшимся в силу разных причин на улице. Деньги, вырученные за сбор, будут переданы для помощи бездомным, - рассказали волонтеры движения «Природа и молодежь».

Принести отсортированные отходы можно адресам: улица Володарского, 14а, подъезд 4, квартира 63 и улица Капитана Орликовой, 3, «Дом молодежи».

Принимается макулатура: книги, журналы, газеты, тетради, бумага любого формата, листовки, картонные коробки, упаковки из-под продуктов и вещей. Нельзя сдать: горелую, мокрую бумагу и картон, коробки с жирными или масляными пятнами (например, из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, чеки, втулки, салфетки.

Сдать можно ПЭТ бутылки с маркировкой 1, кроме бутылок от масла. На переработку принимаются бутылки из под моющих средств и шампуней, крышечки, пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные, пронумерованные цифрами 2 и 4.

Кроме того появилась возможность сдать дозаторы от жидкого мыла и гелей, упаковки и банки маркировки 5, а также алюминиевые банки из-под напитков.

Вторсырье предварительно следует хорошо вымыть и рассортировать по пакетам в соответствии с видом материала и номером маркировки, если это пластик.

Интересующие вопросы можно задать по номеру 8952-295-65-33.

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