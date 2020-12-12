В Мурманске поймали водителя под "кайфом"

Двое мужчин рискуют попасть под уголовную статью из-за повторного нарушения ПДД. Фото: Влад КОМЯКОВ

Выходные только начались, а жители Мурманска уже стали расслабляться при помощи алкоголя и запрещенных веществ. И ладно бы сидели дома, но ведь стали рисковать и собой и жизнью других людей.

В ночь с 11 на 12 ноября автоинспекторы остановили на улице Копытова Volkswagen Polo. За рулем был 29-летний мужчина. Не так давно его лишили прав за пьяное вождение, поэтому вести машину он не имел права. Мало того, и в этот раз он вел себя неадекватно, но не алкоголь тому был виной, а наркотики. Это официально подтвердило медицинское освидетельствование.

Через некоторое время недалеко от улицы Копытова - на улице Крупской - остановили еще одного водителя. 32-летний мужчина управлял Toyota Avensis пьяным.

В ночное время в районе дома по улице Крупской в городе Мурманске внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлек автомобиль «Тойота Авенсис». В ходе проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения. 32-летнему автолюбителю предложили пройти освидетельствование, результат которого показал, что нарушитель пьян. Причем он уже делал так раньше, и даже лишение прав не заставило его передумать.

- В этот раз нарушителям грозит более строгое наказание, поскольку в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

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