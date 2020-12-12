Три месяца попыток: на мусорном полигоне в Междуречье смогли поймать краснокнижного аиста

Спустя три месяцев попыток аиста все-таки поймали. Фото: из архива Натальи Раевской

В сентябре зооволонтеры забили тревогу: на мусорном полигоне в Междуречье заметили краснокнижного аиста. Птица, по каким-то причинам, не смогла улететь на зимовку в Африку, а застряла на Крайнем Севере.

Оставить жить ее на полигоне было бы неразумно: ближайшие сильные морозы могли бы убить ее. Да и еда там сомнительная. Поэтому волонтеры стали пытаться поймать аиста. Но тот оказался птицей гордой и, видимо, с не очень развитым инстинктом самосохранения. Как не прикармливали его люди, близко он их к себе не подпускал.

Как только не креативили зооволонтеры, чтобы спасти аиста. Даже приезжали ночью, думая, что он спит. Но провести операцию было не так-то просто.

И, наконец, удача улыбнулась людям с большим добрым сердцем. 12 декабря они при помощи сеткомета смогли пленить птицу.

- Птица поедет в реабилитационный центр «Дом аиста» в Псковской области для реабилитации и реитродукции в природу, - сообщила «КП» Наталья Раевская, которая занимается спасением диких птиц.

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