Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 декабря 2020 года составило 545 человек

За последние сутки в Мурманской области умерли от коронавируса 8 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летальность от коронавируса в Мурманской области снова растет. По последним данным от оперативного штаба на 12 декабря 2020 года, в регионе от COVID-19 умерли уже 545 человек - восемь за последние сутки.

Это наихудший результат с 28 ноября: до этого почти неделю каждый день фиксировали от шести до восьми смертей, потом их количество снизилось от трех до семи. И вот - снова рост.

Всего с марта месяца, когда в Мурманской области выявили нулевого пациента, в регионе заболели 30857 человек, 286 за последние сутки. К счастью, 28115 человек уже выздоровели (382 выписались за последние 24 часа).

Как сообщил губернатор Андрей Чибис, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, но остается сложной и напряженной. При этом в Заполярье вводится ряд послаблений и ограничений.

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