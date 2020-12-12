Офицеры Северного флота получили новые звания

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил Аркадия Романова с присвоением очередного воинского звания.

В штабе Северного флота состоялась церемония присвоения новых званий высшим офицерам. Соответствующий указ президента России был опубликован 10 октября.

- В соответствии с документом, звание «адмирал» было присвоено командующему Северным флотом вице-адмиралу Александру Моисееву. Звание «генерал-лейтенант» получил командир армейского корпуса Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев. Вице-адмиралом стал командующий подводными силами контр-адмирал Аркадий Романов, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил Аркадия Романова с присвоением очередного воинского звания и вручил ему новые погоны.

Аркадий Романов проходил службу в различных офицерских должностях на атомных подводных ракетных крейсерах Северного флота, стоял у истоков испытаний ракетного комплекса «Булава», командовал соединением стратегических атомных подводных лодок и Беломорской военно-морской базой. Награждён орденами «Мужества», «За военные заслуги» и «За морские заслуги», а также многими медалями.

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