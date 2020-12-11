Жители отдаленных гарнизонов Мурманской области могут проконсультироваться с врачом при помощи телемедицины

Врачи центра не ведут дистанционный прием пациентов с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители отдаленных гарнизонов Мурманской области могут получить квалифицированную медицинскую помощь, не выходя из дома, при помощи современных технологий.

Получить консультацию нужного специалиста поможет телемедицина, которая призвана оказывать медуслуги дистанционно - в онлайн-формате.

- Сотрудники учреждения, среди которых есть кандидаты и доктора медицинских наук, готовы провести консультацию с помощью видеоконференции и чата. Такое общение с доктором имеет ряд преимуществ: запланировать встречу можно, не выходя из дома, в удобное время, находясь в любом регионе. Формат позволяет пациенту прикреплять файлы с результатами анализов и исследований, - сообщается на официальном сайте медучреждений ЗАТО Снежногорск, Заозерск, Островной, Полярный, Гаджиево.

Онлайн-прием можно получить, если вы уже были у врача и нужна повторная консультация после проведенного обследования. Или, например, если вы не знаете, какие анализы и исследования нужны для очного приема.

Однако врачи центра не ведут дистанционный прием пациентов с коронавирусом. Больным с этим диагнозом необходимо прийти к врачу и пройти полноценное лечение.

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