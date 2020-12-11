В Мурманскую область придут морозы

Вместе с небольшим снегом и туманом похолодание продлится ближайшие три дня. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода Заполярья часто готовит сюрпризы. В последнее время в регионе часто бывал ветер, который чуть ли не сбивал северян с ног. Но воздушная стихия успокоилась, и на ее смену в Мурманскую область пришли морозы. Вместе с небольшим снегом и туманом похолодание продлится ближайшие три дня.

- С 12 по 14 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром на востоке Европейской территории России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-8, при прояснениях в отдельных районах до -10-15 градусов, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

Впрочем, это еще не самые страшные холода. В начале 2020 года в Заполярье были морозы до -33, поэтому местным жителям не привыкать к капризам погоды.

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