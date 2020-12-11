Погода в Мурманске и области на 12 и 13 декабря 2020 года: небольшой снег, туман и до -15

12 декабря в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Похолодание не заставило себя долго ждать после утихшего ветра. На предстоящих выходных жителям Заполярья придется утеплиться, ведь в регион идут морозы. В некоторых субъектах они будут до -50, у нас же, к счастью, теплее.

12 декабря в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пойдет небольшой снег, возможен туман. Ветер юго-западный умеренный. В течение суток температура воздуха от -2 до -7 градусов, при прояснении -8-13. На дорогах гололедица.

- 12-14 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона с центром на востоке Европейской территории России. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-8 градусов, при прояснениях в отдельных районах до -10-15, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.

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