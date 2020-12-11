Губернатор Мурманской области о том, почему не всегда носит маску: «Это не всегда нужно»

Жители региона не раз задавали вопрос, почему губернатор региона Андрей Чибис не всегда появляется на людях в медицинской маске? Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 12 мая в Мурманской области действует обязательный масочный режим. И с этой даты жители региона не раз задавали вопрос, почему губернатор региона Андрей Чибис не всегда появляется на людях в медицинской маске.

В свое время глава региона уже отвечал на критику. А на последнем брифинге, посвященном коронавирусу, еще раз объяснил, почему не всегда использует средства индивидуальной защиты.

- С учетом рекомендаций Роспотребнадзора и здравого смысла, носить маску нужно в закрытых помещениях, например, в магазинах, на вокзалах, в общественном транспорте. Все, кто хочет и считает правильным, может делать это и на улице, но обязательности в этом нет. Осенью и зимой с учетом высокой влажности это даже вредно, - сообщил Андрей Чибис.

Вице-губернатор Оксана Демченко уточнила, что есть исключения, когда и на улице надо быть в маске. Речь идет о ярмарках, когда и на свежем воздухе покупатели и продавцы должны носить средства индивидуальной защиты.

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