«Горнолыжный экспресс» из Москвы в Апатиты отменили из-за коронавируса

Апатитско-Кировская агломерация до 15 января будет закрыта для гостей без прописки в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце декабря из Москвы в Апатиты должен был начать курсировать «Горнолыжный экспресс». Предполагалось, что 11 двухэтажных вагонов почти за сутки доставят в Хибины туристов. В поездах даже предусмотрели специальные места для горнолыжной амуниции. Но хоть с 11 числа и открылись горнолыжные склоны, Апатитско-Кировская агломерация до 15 января будет закрыта для гостей без прописки в Мурманской области. Поэтому и судьба «Горнолыжного экспресса» очевидна.

- Нам очень жаль, но поезд будет отменен. В это непростое время это самое правильное и безопасное решение. Что касается электрички из Мурманска в Апатиты, то она будет ходить. Но билеты будут продавать только при предъявлении прописки в регионе, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: с 15 декабря туристам из других регионов нельзя будет бронировать отели. Путешествовать по региону смогут только местные жители.

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