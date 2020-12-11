Завершены поиски 10-летнего мальчика из Мончегорска

Мальчик нашелся спустя сутки. Фото: vk.com/la_murmansk

Далеко не всегда волонтерам и правоохранителям удается найти пропавшего человека целым и невредимым, поэтому для переживающих родственников и друзей нет ничего лучше, когда поиски все-таки увенчиваются успехом.

Так, 10 декабря в Мончегорске пропал 10-летний Дмитрий Степанов. Мальчик, который нуждался в медицинской помощи, не вернулся домой со школы. Спустя сутки поиски ребенка завершились.

- Местонахождение малолетнего Дмитрия Степанова установлено, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где же мальчик пропадал все это время - не уточняется.

Напомним: в Мурманске ищут 36-летнюю женщину, которая не выходит на связь с родными. Ирина Ефимова пропала месяц назад.

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