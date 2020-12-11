Андрей Чибис: «Я был в числе волонтеров, которые тестировали вакцину от коронавируса»

Глава Мурманской области Андрей Чибис еще осенью сообщил, что уже сделал прививку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начинается масштабная вакцинация от коронавируса. Сейчас «Спутник V» применяют для защиты медицинских работников и военнослужащих, следом прививать будут педагогов. Когда будут массовая вакцинация – вопрос промышленного производства препарата и его поставок в регион.

Глава Мурманской области Андрей Чибис еще осенью сообщил, что уже сделал прививку.

- Я был в числе волонтеров, которые тестировали вакцину. Прежде чем начинать массовую вакцинацию, надо проверить ее на себе. Результат хороший, я не заболел. Бояться нечего. Как только начнется массовая вакцинация, призываю жителей Мурманской области сделать прививку и защитить себя, - рассказал «КП» Андрей Владимирович.

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