Глава Роспотребнадзора Мурманской области: «Популяционный иммунитет в регионе – 24%»

Сейчас в Заполярье начался третий этап проверки на антитела. Фото: Правительство Мурманской области.

В России начинается масштабная вакцинация от коронавируса. В том числе в Мурманской области уже начали прививать медицинских работников и военнослужащих. Но чтобы коронавирус перестал быть такой страшной болезнью, необходимо, чтобы популяционный иммунитет был не менее 50%. В Заполярье пока что нет нужного показателя.

- Как показало исследование на популяционный иммунитет, сейчас он в Мурманской области составляет 24%. Это результат второго этапа исследования, - сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Сейчас в Заполярье начался третий этап проверки на антитела. Исследователям предстоит определить дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтера и в популяции в целом. Кроме того, это даст возможность оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за период с августа по декабрь. 30% приглашенных – это участники предыдущих исследований.

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