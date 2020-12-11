У пересекающих границу с Мурманской областью 18 раз находили наркотические и психотропные вещества

Таможенники настоятельно советуют и юридическим, и физическим лицам, перепроверять составы лекарств и помнить, что они должны быть задекларированы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мурманские таможенники просят внимательно изучать составы БАДов и лекарств, а то ведь можно и в места не столь отдаленные отправиться. Например, в нынешнем году они 18 раз изымали препараты, в состав которых входят наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, которые ввозились в страну с нарушением закона.

– В шести случаях лекарства перемещались в судовых аптечках, в остальных случаях – в личном багаже российских и иностранных граждан. Всего изъято 0,3 кг подконтрольных веществ, – сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Таможенники настоятельно советуют и юридическим, и физическим лицам, перепроверять составы лекарств и помнить, что они должны быть задекларированы. А если человек везет препараты, в состав которых входят наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, то ему необходимо предоставить рецепт врача или выписку из медкарты, где есть указание о назначении. Список таких веществ утвержден Постановление правительства РФ от 29.12.2007г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ.

За нарушение законодательства грозит уголовная ответственность. Так, за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового грозит до 12 лет лишения свободы. За незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушение правил обращения с ними, до 8 лет лишения свободы.

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