Житель Кировска так приревновал любимую, что сломал ей руку

О том, что 29-летняя женщина получила серьезную травму, правоохранители узнали от врачей. Кировчанку госпитализировали с закрытым переломом руки. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Некоторые семьи во время ссор воплощают сюжеты бразильских сериалов или даже «Отелло» Шекспира. Вот и 37-летний житель Кировска во время выяснения отношений покалечил сожительницу.

О том, что 29-летняя женщина получила серьезную травму, правоохранители узнали от врачей. Кировчанку госпитализировали с закрытым переломом руки. После опроса потерпевшей выяснилось, что ночью между ней и ее сожителем произошла ссора. Мужчина заломил руку женщине и удерживал ее, пока кости не затрещали. Участковый встретился с подозреваемым - 37-летним ранее судимым жителем Кировска.

– Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что причиной конфликта стала ревность, – сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Апатитский».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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