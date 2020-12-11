Житель Североморска хотел купить 25 килограммов красной икры и остался без денег

Оплатить товар мужчина решил переводом на банковскую карту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крупной суммы денег лишился житель Североморска, попытавшись купить красную икру через Интернет.

43-летний североморец нашел на одном из популярных сайтов частных объявлений сообщение о продаже свежей красной икры по привлекательной цене. Он связался с продавцом по телефону и договорился о покупке 25 килограммов красной икры. Оплатить товар мужчина решил переводом на банковскую карту.

– Через онлайн-банк он перевел 62 тысячи рублей на неизвестный расчетный счет. Но однако обещанный товар так и не получил. Поняв, что стал жертвой преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы, – сообщили в межмуниципальном отделе МВД России по ЗАТО Североморск и Островной.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, с которого выходили на связь с потерпевшим, зарегистрирован в Приморском крае. Расследование продолжается.

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