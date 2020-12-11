Бывший министр градостроительства и благоустройства Мурманской области стал главным архитектором Камчатки

Михаил Кудряшов станет главным архитектором Камчатского края. Фото: правительство Мурманской области

Михаил Кудряшов в июне этого года занял должность министра градостроительства и благоустройства Мурманской области, а затем в сентябре стал директором «Центра городского развития Мурманской области» и советником губернатор по градостроительству. Но Новый год он будет встречать уже не в Заполярье. Как оказалось, без громких слов прощания на оперативном совещании, как это было с другими членами правительства, Михаил Николаевич ушел в отставку. Теперь он станет главным архитектором Камчатского края.

- На Камчатку Михаил Кудряшов приходит на вакантную ставку - заместителя министра строительства и жилищной политики - главного архитектора. Уверен, что с его приходом у нас будет ускорено решение вопросов по городской среде и внешнему облику наших городов, в первую очередь, конечно, Петропавловска-Камчатского. Одной из первоочередных задач будет разработка дизайн-кода, требований к рекламе, вывескам и к внешнему облику основных улиц краевой столицы, - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Отбор кандидатов начался еще летом, и только сейчас удалось найти подходящего человека. Кроме Мурманской области Михаил Кудряшов имеет опыт работы в Ярославской области, а также является автором 23 научных работ и участником 11 международных архитектурно-градостроительных конкурсов.

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