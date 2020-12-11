В Оленегорске ищут тех, кто опознает труп

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве, а вот личность погибшего все еще не установлена. Фото: vk.com/sumurm

Помогите опознать! Устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, обнаруженного в доме №21 на улице Мира в Оленегорске, - с такой просьбой обратились к северянам волонтеры отряда «МурманСпас».

Как сообщили «КП» в СУ Следственного комитета по Мурманской области, мужчина погиб еще 16 ноября. По версии следствия, в тот день погибший выпивал в компании. Мужчина громко матерился и нелестно отзывался о собутыльниках, поэтому один из них бросился на него с кулаками.

- Мужчина нанес потерпевшему порядка 20 ударов кулаками рук и ногами в область лица и тела, причинив последнему сочетанную тупую травму головы и тела. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник покинул квартиру, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве, а вот личность погибшего все еще не установлена. Как уточняет «МурманСпас», на вид ему было 45-55 лет, рост 165-167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. На теле нет ни татуировок, ни шрамов. Был одет в свитер в черно-бело-зеленую полоску, серую водолазку, серые джинсы, черные туфли.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о погибшем, просят позвонить по телефонам 8 (81552) 5-85-36, 5-86-20 (дежурная часть полиции в Оленегорске) или 02 или же волонтерам 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.

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