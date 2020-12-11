Бухгалтер в Мурманске попалась на том, что уменьшала алименты, списываемые с зарплаты одного из сотрудников

Женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Штраф в 15 тысяч рублей пришлось заплатить бухгалтеру из Мурманска за неудержанные алименты.

Некоторое время назад в Мурманске в отделение судебных приставов, которое занимается алиментами, поступило дело о взыскании с мурманчанина алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Приставы направили на работу мужчины постановление, чтобы из его зарплаты автоматически вычитали деньги. Но выяснилось, что это не происходило. А все по вине одного из сотрудников той компании.

– В ходе проверки бухгалтерии приставы нашли нарушения. Бухгалтер предприятия производила удержание алиментов не в полном объеме, а индексацию алиментов вообще не делала, – сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.

Женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 15 тысяч рублей. Сейчас он выплачен. Удержания алиментов производятся в установленном порядке.

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