Актеры Мурманского областного драмтеатра впервые за пандемию вышли на сцену перед зрителем

По словам режиссера, работать с артистами Мурманского драмтеатра было очень интересно. Фото: Александра БУТКО

4 декабря в Мурманском областном драматическом театре прошла генеральная репетиции спектакля «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Режиссер Вадим Данцигер рассказал об особенностях постановки и работе с мурманскими актерами.

В оригинальной пьесе действие разворачивается во второй половине XIX века, но для данного спектакля было решено перенести события в более динамичное начало 20-го столетия.

- Мы захотели вернуть классику зрителю. Конечно, сейчас идет тенденция к новой драматургии, но классика уже доказала свое право на существование, спустя время не теряя своей актуальности. Мы пытались сделать спектакль очень понятным для современной аудитории, ничего не меняя в тексте, а просто поставив акценты с точки зрения нынешнего времени, - поделился Вадим Данцигер.

По словам режиссера, работать с артистами Мурманского драмтеатра было очень интересно. Труппа долгое время находилась в простое и истосковалась по актерской деятельности. Но два месяца с половиной месяца упорной работы над «Женитьбой» помогли вернуться в профессиональную форму. Репетиции проводились вживую, но с соблюдением всех предосторожностей – не больше трех человек и обязательно в масках. Вадим Данцигер отметил, что театр является контактным и энергетическим видом искусства, при котором дистанционно невозможно добиться хороших результатов.

Как только театр получит разрешение на работу, зрители наконец-то смогут насладиться премьерой. Кроме этого в следующем 2021 году планируется постановка спектакля «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера.

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