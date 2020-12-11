Школьники из Мурмашей приняли участие в экологической акции «Покормите птиц зимой»

Акция «Покормите птиц зимой» проходит по всей России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандалакшский природный заповедник проводит Всероссийскую экологическую акцию «Покормите птиц зимой». Ее цель привлечение внимание северян, в первую очередь детей, к природе родного края. Школьники и педагоги из школы №1 в Мурмашах уже приняли участие в акции.

- В мероприятии участвуют все, кто неравнодушен к зимующим пернатым. Как проходит акция в мурмашинской школе, поделилась учитель химии и биологии Жилянина Зинаида Петровна. Ученики пятых классов установили кормушки, заполнили их кормом и теперь ведут наблюдения за пернатыми, - рассказали в группе заповедника «ВКонтакте».

Акция продлится до 5 апреля 2021 года, поэтому любой желающий успеет помочь птицам. В рамках мероприятия можно делать кормушки из подручных материалов, главное, чтобы они были безопасны и не имели острых краев. Кандалакшский заповедник также напоминает, что пернатых можно угощать нежареными и несолеными семечками подсолнечника, несоленым, некопченым салом, крошками сухого белого хлеба, просом, овсом, орехами и сухофруктами. А вот разбухающие крупы вроде риса, гречки, пшена, сладости, копчености, соленое сало и черный хлеб могут навредить птицам.

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