На реконструкцию драмтеатра в Мурманске правительство РФ выделило 124 миллиона рублей

На реконструкцию драмтеатра в Мурманске выделят 124 миллиона рублей. Фото: правительство Мурманской области

Реконструкция драмтеатра в Мурманске с горем пополам продолжается. Храм Мельпомены должен был быть уже давно готов, но подрядчики не справляются с таким заказом.

На этой неделе на объекте побывал вице-губернатор - министр строительства Владислав Сандурский.

- С учетом необходимости повторной экспертизы и уточнения проектных решений подрядчик немного сбавил темп работ. Тем не менее, задача стоит до марта завершить реконструкцию краеведческого музея, - отметил Владислав Сандурский.

На данный момент в здании завершается монтаж кровли, продолжаются работы по фасаду с обязательным устройством тепляков, замене деревянных окон и внутренней отделке помещений.

Есть и хорошая новость. Федеральное правительство выделило на реконструкцию драматического театра в Мурманске 124,4 миллиона рублей. Также финансовую поддержку из центра получат культурные учреждения в Красноярске, Кургане, Новосибирске, Рязани, Челябинске, а также детских театров в Великом Новгороде и Волгограде. Общая сумма финансирования - более 4,6 миллиарда рублей.

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