Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: начался третий этап тестирования на антитела

В ближайшее время все участники третьего этапа получат приглашение по электронной почте, а некоторые его уже получили. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Мурманской области снова проводят важное тестирование на антитела, которое расскажет о популяционном иммунитете северян к коронавирусу. Третий этап исследования пройдет с 10 по 21 декабря.

На первом этапе, в августе, в анализ исследования были включены данные 3117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во втором этапе, в октябре, участвовали 2008 человек. Это те же самые люди, которые сдавали кровь на первом этапе.

- Это было важным условием, так как во втором этапе мы наблюдали, насколько долго сохраняются иммуноглобулины в крови, то есть как долго сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции, приобретенный естественным путем, - рассказала главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

На третьем этапе исследователям предстоит определить дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтера и в популяции в целом. Кроме того, это даст возможность оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за период с августа по декабрь. В ближайшее время все участники третьего этапа получат приглашение по электронной почте, а некоторые его уже получили.

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