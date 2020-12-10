Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Детей обязаны пускать в обычные магазины»

Также Андрей Чибис уточнил, что запрет на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центр ввели еще почти 20 регионов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последнее время в социальных сетях стали распространяться сообщения, что детей в Мурманске не пускают в самые обычные магазины, от книжных до продуктовых. Особенно громкой стала история с мальчиком, который ел снег, потому что не смог купить бутылку воды. Оказалось, что некоторые магазины слишком рьяно выполняют постановление правительства Мурманской области, которое запрещает нахождение детей до 16 лет в торговых и торгово-развлекательных центрах без взрослых.

Ситуацию в эфире передачи «Время покажет» прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мы проверяем все нарушения и недобросовестное соблюдение ограничений, вводимых оперативным штабом. Ограничений по посещению подростками мест общепита и обычных магазинов у нас нет. Все вышеперечисленные факты, которые мы заметили, уже проверяет контрольное управление. Если они подтвердятся, мы накажем виновных. Отмечу, что эти истории не носят массового характера. Обычные магазины должны обслуживать подростков, - отметил губернатор.

Также Андрей Чибис уточнил, что запрет на посещение несовершеннолетними торгово-развлекательных центров ввели еще почти 20 регионов. На Крайнем Севере это было особенно важно, потому что ТРЦ становились местом тусовок подростков. Благодаря введенным ограничениям и продлению осенних каникул, среди подростков заболеваемость коронавирусом снизилась на 10%, а эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди детей упал на 45%. Это позволило не переводить школьников на дистанционное обучение.

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