Новый год-2021 в Мурманской области: как пройдут новогодние елки

Детей ожидает интерактивная игра «На севере – СКАЗКА», подготовленная работниками ДК имени Кирова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актуальный вопрос в эти дни: как пройдут новогодние елки в Мурманской области?

В этом году губернаторские елки в Мурманской области пройдут с 22 по 27 декабря. В связи с пандемией мероприятие переносится в онлайн-формат, но все еще обещает быть интересным.

Для ребят подготовлено 13 новогодних представлений.

- Приглашения на губернаторскую елку получат 3 900 юных северян, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве, добровольчестве и другой общественной активности, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети военнослужащих, а также дети медиков, работающих в «красной зоне», - сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

Детей ожидает интерактивная игра «На Севере – СКАЗКА», подготовленная работниками ДК имени Кирова.

С помощью компьютерной графики и виртуального общения с персонажами-актерами школьники смогут погрузиться в сказочный мир не выходя из дома. Они не только увидят творческие номера детских коллективов, но и сами будут танцевать, выполнять интересные задания и даже влиять на развитие сюжета представления.

Каждый получит приглашение с кодом доступа для трансляции. Где-то их доставят на дом, в некоторых уголках Заполярья передадут через школы. В Мурманске также планируется выдача подарков в фестивальном зале ДК имени Кирова, с учетом мер безопасности.

Елки и утренники в детских садах и школах также состоятся, но без родителей. Городских елок и от различных предприятий не будет, разве что тоже в онлайн-формате.

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