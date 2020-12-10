Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет брифинг, посвященный коронавирусу

Участники брифинга расскажут об эпидобстановке в Мурманской области, а также ответят на вопросы журналистов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 декабря в 9.30 состоится очередной брифинг с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, посвященный ситуации в регионе с коронавирусом. Ожидается участие в мероприятии министра здравоохранения Дмитрия Панычева, главы Роспотребнадзора Мурманской области Лены Лукичевой.

Участники брифинга расскажут об эпидобстановке в Мурманской области, а также ответят на вопросы журналистов. Общение по традиции пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет организована в социальных сетях.

Напомним: на этой неделе Андрей Чибис сообщил, что в регионе обстановка с коронавирусом стабилизировалась, Заполярье вышло на плато. Это позволило открыть, правда, пока только для местных, горнолыжные склоны. Высок процент выздоровевших от коронавируса - 90%. При этом новой коронавирусной инфекцией заболели свыше 30 тысяч человек.

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