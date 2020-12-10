МегаФон увеличил количество точек продаж сим-карт с саморегистрацией в Мурманском регионе

Сим-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия и Wildberries, в сетях «Эльдорадо», «МВидео» и «ДНС». Фото: Иван МАКЕЕВ

МегаФон в десять раз увеличил число магазинов по продаже сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице Мурманской области. Теперь свыше 100 пунктов продаж работают в шаговой доступности в Мурманске и районных центрах.

За прошедшие полгода увеличилось количество магазинов, реализующих сим-карты с саморегистрацией, более чем на 90 точек по всему региону. Подключиться к МегаФону можно теперь не только в Мурманске, но и небольших населенных пунктах области, среди которых Пушной, Ревда, Ловозеро, Зеленоборский, Умба и другие. Заказ сим-карт стал доступен также в интернет-магазине Ozon и сети «Детский мир».

«МегаФон предложил мурманчанам быстро и безопасно получить сим-карту. Сначала продажи были запущены в интернете у крупных ритейлеров, теперь мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек, для тех, кто посещает только магазины в шаговой доступности. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», – отмечает директор регионального отделения МегаФона в Мурманске Владимир Чуйко.

Сим-карту можно приобрести без заполнения договора в магазине у дома или у крупнейших онлайн-ритейлеров. После этого самостоятельно активировать ее в удобное время через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, сим-карты, как и прежде, доступны в собственном интернет-магазине МегаФона, на AliExpress Россия и Wildberries, в сетях «Эльдорадо», «МВидео» и «ДНС».

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