35-летняя жительница Кандалакши убила слишком навязчивого ухажера

Оперативники, прибыв на место преступления, обнаружили и изъяли нож. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительницу Кандалакши осудили за умышленное убийство.

Случилось оно вечером 8 августа 2020 года. 35-летняя женщина была в квартире вместе со своими знакомыми. Во время распития спиртных напитков, между хозяйкой и гостем-сверстником произошел конфликт.

– Женщина взяла кухонный нож и ударила знакомого в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Свидетель противоправного деяния вызвал правоохранительные органы, – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Оперативники, прибыв на место преступления, обнаружили и изъяли нож. Во время предварительного следствия и в ходе судебного процесса женщина признала свою вину. Она пояснила, что причиной ее действий стало поведение мужчины, который слишком активно проявлял к ней интереса.

Женщину признали виновной в совершении преступления и приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет. Отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

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