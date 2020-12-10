Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 15 тысяч человек

Мурманск достиг очередного антирекорда по ковиду. Фото: правительство МО

Прошло чуть больше недели, и Мурманск преодолел еще одну психологическую планку. Согласно последним данным оперативного штаба, число инфицированных в областном центре перевалило за 15 тысяч человек. Если быть точным, 15031 северянин подхватил коронавирус с начала пандемии, а за сутки прибавилось 136 новых пациентов. Напомним: антирекорд в 14 тысяч зараженных был зафиксирован 2 декабря.

Всего диагноз "COVID-19" поставили 30286 жителям Заполярья. 284 новых случая выявлено за минувший день. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регион вышел "на плато", так как ситуация с приростом заболевших стабилизировалась.

Выздоровевших тоже много - 27342 человека победили опасную инфекцию, за сутки поправились 389 пациентов.

Напомним: в Мурманской области начинают работать кинотеатры и филармония. Глава региона Андрей Чибис разрешил работу досуговых заведений.

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