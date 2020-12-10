Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 декабря 2020 года составило 530 человек

Коронавирус не отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока что не было ни одного декабрьского дня, когда бы в Мурманской области обошлось без умерших от коронавируса. Однако впереди еще целых три недели, так что шансы есть.

За минувшие сутки в регионе скончались от опасной инфекции еще семь человек. Всего насчитывается 530 летальных исходов.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 30286 северян. За последние сутки выявлено 284 новых случая заражения. Лидерами по числу инфицированных являются Мурманск (+136, всего 15031), Североморск (+10, всего 3097) и Белокаменка (+1, всего 2360).

Показатель выздоровевших в Заполярье сохраняется стабильно высоким - более 90%. Ковид победили 27342 пациента, из них 389 поправились за минувший день.

Напомним: в Мурманской области создан пятикратный запас лекарств от коронавируса. Препараты предназначены для пациентов, чья болезнь протекает в средней форме тяжести и тяжелой.

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