В Мончегорске подростки спасли с льдины девочку, а школьник из Североморска вытащил из воды тонувшую женщину

Такую смелость отметили в СУ Следственного комитета по Мурманской области. Фото: vk.com/sumurm

Если бы эти юноши не оказались в нужное время в нужном месте, то кто знает, что бы случилось. Но храбрые подростки увидели попавших в беду и, не раздумывая, бросились помогать.

Такую смелость отметили в СУ Следственного комитета по Мурманской области. Офицеры наградили трех молодых людей в рамках проекта «Горячее сердце». От имени председателя СКР им вручили благодарности и памятные подарки.

От имени председателя СКР им вручили благодарности и памятные подарки. Фото: vk.com/sumurm

- Троих несовершеннолетних жителей Мурманской области связывает одно – неравнодушие к чужой беде и отвага, проявленные в непростой жизненной ситуации. Василием Михайловым и Никитой Крючковым спасена девочка, 2009 года рождения, которая прогуливаясь по набережной в Мончегорске. Она вышла на льдину и провалилась под лед. Ребята, ставшие очевидцами ситуации, незамедлительно бросились к ней на помощь. Мальчишки, рискуя своей жизнью, спасли ребенка. Егор Фесенко, находясь в Калининградской области, спас тонущую в озере женщину. Увидев попавшую в беду горожанку, Егор бросился ей на помощь. Подросток вытащил женщину на берег, после чего ей была оказана помощь, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Подростки - пример для сверстников, что нужно приходить на помощь тем, кто попал в беду. Фото: vk.com/sumurm

Подростки - пример для сверстников, что нужно приходить на помощь тем, кто попал в беду.

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